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- 02 Tem 2020 - 14:24

Araç seyir halindeyken yol çöktü! O anlar güvenlik kamelarına yansıdı - Video Haber

Bakırköy’de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu hafriyat kamyonunun devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bakırköy Taşhan Caddesi’ndeki köprü altında hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu kamyon devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonun çökme sonucu devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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