Tunceli’de 2 köy karantinaya alındı! Her iki köyde yaşayan vatandaşlar... - Video Haber
Tunceli’de 2 köyde Korona virüs (Covid-19) görülmesi üzerine karantina süreci başlatıldığı bildirildi. Her iki köye giriş ve çıkışlara izin verilmezken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Tunceli merkeze bağlı Burmageçit Köyü’nde bir vatandaş tarafından düzenlenen toplu yemek etkinliğinin ardından köyde 3 kişide Korona virüs tespit edildi. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında dün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, binin üzerinde insanın yaşadığı köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. Kararın ardından jandarma ekipleri köye girişlerin bulunduğu 5 farklı bölgede güvenlik önlemi aldı.
Hozat ilçesine bağlı Altınçevre Köyü’nde de yurt dışından gelen 2 kişide Korona virüs tespit edilmesi üzerine köy, ilçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı kararla 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Jandarma ekipleri tarafından köye giriş ve çıkışlara izin verilmezken her iki köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanacağı belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.