Hortum önüne gelen her şeyi uçurdu! 20 esnaf... - Video Haber

Akıl almaz olay Antalya’nın Serik ilçesi toptancı halinde yaşandı. Güneşin hakim olduğu öğle saatlerinde bir anda ortaya çıkan hortum önüne gelen her şeyi uçurdu. Devrilen şemsiyeler otomobillerin üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluştu. Otomobilin çadırın altında kaldığını gören vatandaşlar yaklaşık 20 kişi olmalarına rağmen şemsiyeyi güçlükle kaldırıp altındaki aracın çıkmasını sağladı. Aracın kurtarılmasının ardından şemsiye, rüzgarın etkisiyle parçalanıp savruldu. Bu sırada şemsiyenin çevresinde bulunan vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Hortumun dinmesiyle birlikte vatandaşlar hasar gören halde temizlik yaptı.

Hal esnaflarından İlyas Topçu, "Saat 12.30 civarlarında dükkanda otururken birden aşağıdan gelen lodosla birlikte bir anda bir hortum oluştu. Şemsiye bir anda arabanın üstüne yıkıldı derken diğer şemsiyelerle birlikte birinin brandasını attı, çatının üzerine uçtu. Birkaç araba zarar gördü. Şu anda durum sakin ama daha önce böyle bir olay yaşamadık. Şemsiyeleri kapatmaya bile fırsatımız olmadı her şey saniyeler içinde oldu" diye konuştu.