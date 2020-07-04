04 Tem 2020 - 14:00
Dikkat! Çöl sıcakları geliyor - Video Haber
Hava sıcaklıkları artıyor. Çöl sıcakları geliyor.
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Türkiye’nin, Basra Alçak Basıncı nedeniyle bir hafta boyunca sıcak hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde 5 ve 7 derece arasında artacağı,mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’de bir haftalık süreçte yağmur beklenmiyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.