Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 Tem 2020 - 14:00

Dikkat! Çöl sıcakları geliyor - Video Haber

Hava sıcaklıkları artıyor. Çöl sıcakları geliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye’nin, Basra Alçak Basıncı nedeniyle bir hafta boyunca sıcak hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde 5 ve 7 derece arasında artacağı,mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’de bir haftalık süreçte yağmur beklenmiyor.
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Yurtta hava durumu - 4 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 4 Temmuz 2020
Meteorolojiden o illere uyarı! mask
Meteorolojiden o illere uyarı!
Yurtta hava durumu - 3 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 3 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 2 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 2 Temmuz 2020
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor mask
Meteorolojiden uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... mask
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor mask
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor
Etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı mask
Etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı
Antalya'da Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı mask
Antalya'da Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı
Kars’ta etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi mask
Kars’ta etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Dikkat! Çöl sıcakları geliyor - Video Haber mask
Dikkat! Çöl sıcakları geliyor - Video Haber
Manavgat’ta orman yangını! 1,5 hektarlık alan zarar gördü... - Video Haber mask
Manavgat’ta orman yangını! 1,5 hektarlık alan zarar gördü... - Video Haber
Acı haberi askerde öğrendi! - Video Haber mask
Acı haberi askerde öğrendi! - Video Haber
Patlamada hayatını kaybeden fabrika işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor - Video Haber mask
Patlamada hayatını kaybeden fabrika işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor - Video Haber
Devlete hakaret eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi - Video Haber mask
Devlete hakaret eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi - Video Haber
Orman yangınında “ateş şeytanı” görüntülendi - Video Haber mask
Orman yangınında “ateş şeytanı” görüntülendi - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL