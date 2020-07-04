Dikkat! Çöl sıcakları geliyor - Video Haber

Türkiye’nin, Basra Alçak Basıncı nedeniyle bir hafta boyunca sıcak hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde 5 ve 7 derece arasında artacağı,mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’de bir haftalık süreçte yağmur beklenmiyor.