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- 04 Tem 2020 - 14:59

Okulda patlama: 2 öğretmen yaralı! Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi - Video Haber

Mersin’de bir okulun kimya bölümünde meydana gelen patlamada 2 öğretmen yaralandı. Dezenfektan üretimi yaptıkları öğrenilen öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kimya öğretmenliği yapan Hasan Satırlı ile Ramazan Şahin, sabah saatlerinde kendi bölümlerinde dezenfektan üretimi yaparken, birden patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle okulda kısa sürede yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ambulanslar çeşitli yerlerinden yaralanan 2 öğretmene olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaralı öğretmenler hastaneye kaldırılırken, yangında yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Polis ekipleri de okulda kimyasal malzeme bulunmasından dolayı bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın yerine kimseyi yaklaştırmadı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilenirken, diğer ekipler de sürekli bölgeye yaklaşılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Yangında okulun 3 katında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, hafif yaralanan öğretmenler hastanede tedavi altına alındı.

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