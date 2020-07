Anasayfa/

04 Tem 2020 - 20:40

Şoke eden görüntü! Sunroof camında oturan yolcu ‘pes’ dedirtti

Edirne’de seyir halindeki bir aracın sunroof camında oturan yolcu ‘pes’ dedirtti. Diğer araçlara oturduğu yerden el sallayarak, canını hiçe sayan trafik magandasının görüntüsü bir başka araçtaki yolcu tarafından an be an görüntülendi.