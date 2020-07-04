04 Tem 2020 - 20:40
Şoke eden görüntü! Sunroof camında oturan yolcu ‘pes’ dedirtti
Edirne’de seyir halindeki bir aracın sunroof camında oturan yolcu ‘pes’ dedirtti. Diğer araçlara oturduğu yerden el sallayarak, canını hiçe sayan trafik magandasının görüntüsü bir başka araçtaki yolcu tarafından an be an görüntülendi.
Edirne’nin Keşan ilçesinde otoyolda seyir halinde bulunan 34 FKS 38 plakalı bir otomobilin sunroof camından çıkarak, dakikalarca yolculuk eden bir şahıs adeta canını hiçe saydı. Diğer araçlara da el sallayarak, selamlayan trafik magandası, bir başka araçta bulunan yolcunun cep telefonu kamerası ile an be an görüntülendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.