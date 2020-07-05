Facianın eşiğinden dönüldü! Eve girmek isteyen hırsız... - Video Haber

BOŞ DAİREYE GİREN HIRSIZ KOMŞULARI HESABA KATMADI

İlginç olay akşam saatlerinde Sancaktepe’nin Safa Mahallesinde meydana geldi. Dört katlı bir binanın birinci katında bulunan ve sahiplerinin şehir dışında olduğu öğrenilen daireyi gözüne kestiren M.K. bisikletiyle binanın önüne geldi. O sırada mahallede çocuklar oyun oynarken, mahalle sakinleri balkonlardaydı. Levye ile dairenin penceresini açmayı başaran şüpheli içeriye girdikten çok kısa bir süre sonra fark edildi. Mahalle sakinlerinin olayı polise ihbar ettiği dakikalarda aynı apartmanda ikamet ettiği belirlenen İ.A. adlı vatandaş ruhsatlı silahıyla dairenin penceresinin önüne gitti. O sırada hırsızlık amacıyla daireye girdiği belirlenen M.K. ile karşılaşan komşu İ.A. silahına davrandı. Çevredeki vatandaşların linç etmeye çalıştığı şüpheliyi olay yerine gelen polis ekipleri kurtarırken, darp edilen şüpheli önce hastaneye sonra karakola götürüldü.

ŞÜPHELİNİN 19 AYRI SUÇTAN SABIKASI BULUNUYOR

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tüm yönleriyle soruşturduğu olayda akşam saatlerinde daireye giren ve kendisini fark eden apartman sakinine silah doğrulttuğu iddia edilen M.K.’nin 19 ayrı suçtan sabıkası bulundu. Ayrıca hırsızlık şüphelisinin silah doğrulttuğunu gördüğü an ruhsatlı tabancasına davrandığını belirten İ.A. ifadesi alınmak üzere en yakın polis merkezine götürüldü. Ekipler olay yerinden incelemelerde bulunurken bekçi ve polis ekipleri sivil vatandaşların olay yerine yaklaşmasına izin vermedi. M.K’nin levye ile pencereden girdiği dairenin önüne geldiği bisiklette çevredeki vatandaşlar tarafından parçalandı.