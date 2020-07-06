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- 06 Tem 2020 - 09:18

Kız isteme merasimi acı bitti! Kadın hayatını kaybetti - Video Haber

Eskişehir’de, oğlunun kız isteme merasiminden dönen bir ailenin bulunduğu otomobil, karşı şeritten gelen araçla çarpışarak takla attı. Kazada, 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobilde 1 kadın hayatını kaybederken, kazaya karışan araçtaki sürücü dahil 5 kişi ise yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir-Alpu karayolu 5’inci kilometresinde yaşandı. Eskişehir’e bağlı bir köye kız istemeye giden Küçük ailesi, yapılan söz merasiminin ardından saat 23.00 sıralarında kente dönüş yaptı. Eskişehir’e 5 kilometre kala iddialara göre, Oğuzhan Sarıoğlu idaresindeki 26 NF 546 plakalı otomobil, Galip Küçük yönetimindeki 26 DN 312 plakalı otomobille çarpıştı.

‘İKİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ’

Yaşanan çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de şarampole devrildi. Takla atarak durabilen Küçük ailesinin içinde bulunduğu otomobilde 4 kişi araç içinde sıkışırken, Müzeyyen Küçük, olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde sıkışarak yaralanan Galip, Ayfer, Cevdet, Bertan Küçük ile diğer araç sürücüsü Oğuzhan Sarıoğlu, vatandaşların yanı sıra bölgeye intikal eden Eskişehir İtfaiyesi, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

‘5 YARALI ÇEŞİTLİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ’

Araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi.

‘KAZAYLA İLGİLİ JANDARMA EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI’

Öte yandan ekipler kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazada hayatını kaybeden Müzeyyen Küçük’ün cansız bedeni, olay yeri incelemesinin akabinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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