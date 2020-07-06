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- 06 Tem 2020 - 10:19

Elektrik kabloları havai fişek gibi patladı! O anlar kameraya yansıdı - Video Haber

Pendik’te havai hattaki elektrik kabloları adeta havai fişek gibi art arda patladı. Patlamaların etkisiyle aydınlanan mahallede vatandaşların kimisi panik yaşadı kimisi de havai fişek patlaması olduğunu sandı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, kabloların patlama anları kameraya yansıdı.

Elif Duman
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Pendik Kavakpınar Mahallesinde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde yaşanan olayda, havai hatta bağlı olan elektrik kabloları bilinmeyen bir nedenle patlamaya başladı. Koparak yerlere sarkan kablolar adeta bomba gibi art arda ve gürültülü bir şekilde patlayınca mahallenin sokakları aydınlandı. Mahalledeki vatandaşların kimisi panik yaşadı kimisi de havai fişek patlaması olduğunu sandı. Patlamalara şahit olan mahalleliler büyük panik yaşayarak durumu yetkililere bildirdi. Kablodaki patlama nedeniyle mahalledeki birçok evin elektriğinin kesildiği öğrenildi. Yetkililerin çalışması sonrası elektrik hattındaki hasar onarılırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olaya şahit olan Eray Darihan, “Akşam burada oturuyorduk. Patlama sesleri geldi. Havai fişek sandık. Heyecanlandık. Bayağı korktuk. Burada çocuklar da top oynuyordu. Buraya şerit çektiler. Mahalleye giriş çıkışlar kapandı. Bütün mahallenin ışıkları gitti” dedi.

Elektrik kablolarının havai fişek gibi patlayarak sokakları aydınlattığı anlar kameraya yansıdı.

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