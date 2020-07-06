06 Tem 2020 - 14:29
Ölüme meydan okudu! Seyir halindeki motosikletin üzerinde... - Video Haber
Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet üzerinde kasksız olarak ayakta seyreden genç, canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye soktu.
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Alanya’da dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki motosikletin üzerinde ayağa kalkan kimliği belirsiz genç, bir süre sonra direksiyonu da bıraktı. O anlar, yoldan geçen diğer bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülendiğini fark eden genç bir süre motosiklete oturarak hızla uzaklaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.