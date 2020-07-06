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- 06 Tem 2020 - 14:29

Ölüme meydan okudu! Seyir halindeki motosikletin üzerinde... - Video Haber

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet üzerinde kasksız olarak ayakta seyreden genç, canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye soktu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Alanya’da dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki motosikletin üzerinde ayağa kalkan kimliği belirsiz genç, bir süre sonra direksiyonu da bıraktı. O anlar, yoldan geçen diğer bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülendiğini fark eden genç bir süre motosiklete oturarak hızla uzaklaştı.
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