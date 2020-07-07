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- 07 Tem 2020 - 10:28

Güvenlik kamerasını bozduğunu zannetti, kendisini kayda aldı! - Video Haber

Güvenlik kamerasını bozduğunu zannederek kamerayı kendisine doğru çevirmesi ve motosikleti çalması kamera tarafından görüntülendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Olay, 22 Haziran günü saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli apartmanın önüne geldi. Motosikletin yanına gelen şüpheli, kamerayı bozarak açısını değiştirmek istedi. Kameraya vuran şahıs, bozduğunu zannederek yanlışlıkla açıyı kendisine doğru çevirdi. Yanında getirdiği demir makasıyla motosikletin kilidini kestikten sonra direksiyon kilidini de kıran şüpheli, motosikleti alarak olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Durumu fark eden motosiklet sahibi Saffet Solak, güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Motosikletin sahibi Saffet Solak, olayın gece saat 02.00 sularında olduğunu belirterek, “Buraya iki kişi geliyorlar, birisi dışarıda bekliyor, birisi içeriye giriyor. Önce kameranın yanına geliyor, kamerayı yukarıdan kırıyor. Kameranın kırıldığını ve çekmediğini zannediyor. Öteki arkadaşı muhtemelen demir kesme makasını getiriyor. Makasla kesip direksiyon kilidini kırıp buradan götürüyorlar. Bu şekilde gerçekleşiyor. Ben başvuruda bulundum, parmak izi aldırttık. Görüntülere baktılar, incelediler” ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, motosikleti çalmak için gelen şüphelinin kamerayı kırmak istemesi ve motosikletin kilidini kırarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

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