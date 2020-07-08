Haberler Ankara Haberler Ankara
- 08 Tem 2020 - 09:06

Yağışla birlikte başlayan şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde beklenen yağışla birlikte başlayan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anlar ise saniye saniye böyle görüntülendi.

İnegöl’de beklenen sağanak yağış gece saatlerinden itibaren şiddetini göstermeye başladı. Sağanak ile başlayan şimşekler İnegöl’ü aydınlattı. Çakan şimşeklerin etrafı aydınlatması, korku dolu anlar yaşatırken o anlar ise kameralara yansıdı. Çakan şimşek görüntüleri görsel şölen oluştururken, İlçede eşsiz manzaralar oluştu.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Valiliği'nden flaş 'asker uğurlama' kararı mask
Ankara Valiliği'nden flaş 'asker uğurlama' kararı
Ankara'da feci trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı mask
Ankara'da feci trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı - Ankara mask
TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı - Ankara
Veterinere götürmek isteyen kadın markete daldı mask
Veterinere götürmek isteyen kadın markete daldı
Yürekleri ağza getirdi! Otobanda faciaya davetiye çıkaran görüntüler - Video Haber mask
Yürekleri ağza getirdi! Otobanda faciaya davetiye çıkaran görüntüler - Video Haber
Sahte oyun kuponuyla 175 bin lira dolandırdılar! - Video Haber mask
Sahte oyun kuponuyla 175 bin lira dolandırdılar! - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL