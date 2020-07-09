Şişli’de 3 binanın çatısı yandı! Yangınla ilgili inceleme başlatıldı - Video Haber
Şişli’de, kullanılmayan 3 binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı kısa sürede alevler içinde kalırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın saat 04.00 sularında Şişli Cumhuriyet Mahallesi Efe Sokaktaki 5 katlı boş bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi ahşap binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı kısa sürede alevlere dönüştü ve tüm çatıyı sararak, yandaki diğer iki binaya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın bir süre sonra itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Boş olan binada herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, çevre binalardaki vatandaşlar da evlerinden çıkıp, yangının söndürülmesini bekledi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.