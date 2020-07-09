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/ 09 Tem 2020 - 12:45

Son Dakika! Sakarya’da ikinci patlama meydana geldi: Yaralılar var

Sakarya’da patlama meydana gelen havai fişek fabrikasından çıkartılan patlayıcılar infilak etti. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı şahıslar hastanelere sevk ediliyor.