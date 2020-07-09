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- 09 Tem 2020 - 12:45

Son Dakika! Sakarya’da ikinci patlama meydana geldi: Yaralılar var

Sakarya’da patlama meydana gelen havai fişek fabrikasından çıkartılan patlayıcılar infilak etti. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı şahıslar hastanelere sevk ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sakarya’nın Taşkısığı mevkisinde, patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı bölgeye jandarma ekipleri sağlık ekipleri dışında kimse alınmıyor. Olayda yaralanan şahısların hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
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