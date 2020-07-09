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- 09 Tem 2020 - 22:36

TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni paylaşım - Video Haber

TOGG'un tüm sosyal medya hesaplarından yapılan görüntülü paylaşımda, "Zemin Etütleri, ÇED Raporu, Teşvik Belgesi, İmar İzni, İnşaat Ruhsatı yükleniyor" ifadeleri ve "İnşaat Başlangıç Töreni" için de "Çok yakında" ifadesi görülüyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından "Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır" ifadeleriyle bir paylaşım yapıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin görüntülü bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, #YeniLigGemlik" etiketiyle "Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır." ifadelerine yer verildi.

Saat 18.07'de paylaşılan görüntüde, "Zemin Etütleri, ÇED Raporu, Teşvik Belgesi, İmar İzni, İnşaat Ruhsatı yükleniyor" ifadeleri ve "İnşaat Başlangıç Töreni" için de "Çok yakında" ifadesi görünüyor.

Söz konusu paylaşımın saat 18.07'de yapılması, "İnşaat Başlangıç Töreni"nin de 18 Temmuz'da yapılacağı şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

Kısa süreden yaklaşık 16 bin görüntülenme sayısına ulaşan paylaşıma, sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi ve çok sayıda yorum yaptı

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