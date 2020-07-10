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- 10 Tem 2020 - 07:32

PKK/KCK üyelerine kapsamlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var - Video Haber

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, bazı şüphelilerin cezaevindeki örgüt mensuplarının ve kentteki örgüt sempatizanlarının terör örgütüne bağlılığını sağlamak için çalışma yaptıklarını tespit etti.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada savcılıkça hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin adresine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenlendi.

Kapıları koçbaşı ile kırarak eve giren ekipler, yapılan aramalarda 1 kalaşnikof tüfek, örgütsel döküman ve cezaevindeki örgüt mensuplarıyla cezaevi dışındaki örgüt mensuplarına yönelik talimatlar içeren pusulalar ele geçirdi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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