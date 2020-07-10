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- 10 Tem 2020 - 09:44

PKK/KCK’ın toplum yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı

Adana’da yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Elif Duman
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Özel Harekat polisleri söz konusu şahısların evlerinin kapılarını koçbaşıyla kırarak girdi. İçeri giren özel harekat polisleri söz konusu şahısları etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlıların, PKK/KCK’ın toplumsal alan yapılanmasında yer aldıkları öğrenildi. Polis şahısların evlerinde yaptığı aramalarda, 1 adet kalaşnikof tüfek, örgütsel doküman ile cezaevindeki ve dışarıdaki örgüt mensuplarına yazılmış talimat içeren pusulalar ele geçirdi.

Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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