Kamyon sürücüsü yol vermediği ambulansla yarışa girdi! Video Haber
Çankırı’da saatte 130 kilometre hızla ilerleyen bir kamyon sürücüsü, yol vermediği ambulansla yarışa girdi. O anlar ise anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çankırı-Kızılırmak kara yolu üzerinde vakaya giden bir ambulans, önünde seyir halinde saatte 130 kilometre hızla ilerleyen kamyon sürücüsünden yol istedi. Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsü çalan sirenlere rağmen hızını daha da arttırdı. Trafik magandası kamyon şoförü virajlarda dahi hızını düşürmeden ilerledi. Ambulansta bulunan bir sağlık personeli de o anları kameraya alarak "biz can derdindeyiz, buda yol derdinde" diyerek sitem etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.