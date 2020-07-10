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- 10 Tem 2020 - 16:13

Kamyon sürücüsü yol vermediği ambulansla yarışa girdi! Video Haber

Çankırı’da saatte 130 kilometre hızla ilerleyen bir kamyon sürücüsü, yol vermediği ambulansla yarışa girdi. O anlar ise anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çankırı-Kızılırmak kara yolu üzerinde vakaya giden bir ambulans, önünde seyir halinde saatte 130 kilometre hızla ilerleyen kamyon sürücüsünden yol istedi. Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsü çalan sirenlere rağmen hızını daha da arttırdı. Trafik magandası kamyon şoförü virajlarda dahi hızını düşürmeden ilerledi. Ambulansta bulunan bir sağlık personeli de o anları kameraya alarak "biz can derdindeyiz, buda yol derdinde" diyerek sitem etti.
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