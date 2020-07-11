150 kişilik yat partisine polis baskını! - Video Haber
Bebek’te bir yatta korona virüs önlemlerinin hiçe sayıldığı partiye Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Polis ekipleri maske takmayanlara yatın işletme sahibine ceza kesti.
Korona virüs nedeniyle sosyal mesafe ve maske konusundaki uyarılar sıklıkla yenilenirken Beşiktaş Bebek Sahili’nde kıyıya demirleyen bir yatta parti düzenlendi.
Yatta müzik eşliğinde eğlenenleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğaz turu için hareket etmek üzereyken yata baskın düzenledi. Yapılan baskında polis ekipler, yatta bulunan yaklaşık 150 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıklarını gördü. Polis ekipleri maske takmayanlara 900’er lira para cezası kesti. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca çeşitli organizasyonlarda kullanılan yatın işletme sahibine ise kapanış saati geçmesine rağmen açık olması ve sosyal mesafe uyarılarına dikkat edilmemesi gibi gerekçelerle cezai işlem uyguladı.
Ekiplerin işlemlerinin ardından yattaki kişiler tek tek indirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.