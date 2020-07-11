Bursa’da 17. yüzyıldan kalma türbeye çirkin saldırı - Video Haber
Bursa’da İznik ilçesinde 17. yüzyıldan kalma bin 800 yıllık Afyon Sultan Türbesi’ni sprey boyalarla boyadılar.
İznik Beyler mahallesinde bulunan ve ilçenin simgesi haline gelen Osmanlı Beyi Orhan beyin torunu Afyon Sultan (Ahiveyn Sultan) türbesi tam bin 800 yıldır ayakta duruyor. Türbeyi anlatan tabela ve iç kısmı ise kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından sprey boyalar ile saldırıya uğradı. Etrafı ise içki şişeleri ve pisliklerle doldu. Türbeye dua için gelen vatandaşlar ise şok yaşarken, “Yazıklar olsun bunu yapanlara. İnsanlar bu manzarayı görünce rezil oluyoruz. Bir türbeye bu yapılır mı çok ayıp” dediler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.