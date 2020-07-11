Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Tem 2020 - 16:51

Apartmanda korku dolu anlar! - Video Haber

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde klima motorundan çıkan yangın bir anda evi sardı. Apartmandakiler korku içerisinde kendilerini dışarı attı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Meydan Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Klima motorundan çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede evin her tarafını sardı. Apartmandakiler, dumandan etkilenmemek için balkona çıktı. Dumanların balkonlara kadar ulaşmasıyla birlikte apartmandakiler korku içerisinde kendilerini dışarı attı.

Yangın, olay yerine giden itfaiye tarafından söndürülürken kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.
# YANGIN HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
500 metrekarelik alan alev alev yandı! 1 kişi gözaltına alındı - Video Haber mask
500 metrekarelik alan alev alev yandı! 1 kişi gözaltına alındı - Video Haber
Şişli’de 3 binanın çatısı yandı! Yangınla ilgili inceleme başlatıldı - Video Haber mask
Şişli’de 3 binanın çatısı yandı! Yangınla ilgili inceleme başlatıldı - Video Haber
Mum sebebiyle yangın çıktı! iki ev ve bir iş yeri kullanılmaz hale geldi - Video Haber mask
Mum sebebiyle yangın çıktı! iki ev ve bir iş yeri kullanılmaz hale geldi - Video Haber
Artvin'de 40 ev yanarak kullanılmaz hale geldi! mask
Artvin'de 40 ev yanarak kullanılmaz hale geldi!
Köylüler evleri için sabah ışıklarına kadar nöbet tuttu! mask
Köylüler evleri için sabah ışıklarına kadar nöbet tuttu!
Alışveriş merkezinde korkutan yangın! Yangına müdahale sürüyor - Video Haber mask
Alışveriş merkezinde korkutan yangın! Yangına müdahale sürüyor - Video Haber
Manavgat’ta orman yangını! 1,5 hektarlık alan zarar gördü... - Video Haber mask
Manavgat’ta orman yangını! 1,5 hektarlık alan zarar gördü... - Video Haber
Orman yangınında “ateş şeytanı” görüntülendi - Video Haber mask
Orman yangınında “ateş şeytanı” görüntülendi - Video Haber
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu! Olayda ölen... - Video Haber mask
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu! Olayda ölen... - Video Haber
Daire alev alev yandı! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber mask
Daire alev alev yandı! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aileyle ilgili hadisler, işitme engelliler için işaret diline çevrild mask
Aileyle ilgili hadisler, işitme engelliler için işaret diline çevrild
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa soykırımını unutturacağız." mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa soykırımını unutturacağız."
Genç kız dalış yaparken fark etti! Denizden çıkan şeye kimse inanmadı - Video Haber mask
Genç kız dalış yaparken fark etti! Denizden çıkan şeye kimse inanmadı - Video Haber
Uslanmayan hırsız! 3 yıl cezaevinde kaldı, çıktı yine hırsızlık yaptı - Video Haber mask
Uslanmayan hırsız! 3 yıl cezaevinde kaldı, çıktı yine hırsızlık yaptı - Video Haber
Bursa’da 17. yüzyıldan kalma türbeye çirkin saldırı - Video Haber mask
Bursa’da 17. yüzyıldan kalma türbeye çirkin saldırı - Video Haber
Eyüpsultan’da korkutan yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü - Video Haber mask
Eyüpsultan’da korkutan yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL