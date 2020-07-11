Apartmanda korku dolu anlar! - Video Haber
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde klima motorundan çıkan yangın bir anda evi sardı. Apartmandakiler korku içerisinde kendilerini dışarı attı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Meydan Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Klima motorundan çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede evin her tarafını sardı. Apartmandakiler, dumandan etkilenmemek için balkona çıktı. Dumanların balkonlara kadar ulaşmasıyla birlikte apartmandakiler korku içerisinde kendilerini dışarı attı.
Yangın, olay yerine giden itfaiye tarafından söndürülürken kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.