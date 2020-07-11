Acılar anılar kadar taze! 11 Temmuz Srebrenitsa katliamı… - Video Haber
Bugün Bosnalı müslümanların tarihte yaşadıkları en büyük acılardan biri olan Srebrenitsa katliamının yıl dönümü. Bu acı olayın üzerinden 25 yıl geçse de acısı hala taze.
Srebrenitsa katliamının üzerinden tam 25 yıl geçti. Ancak acılar anılar kadar taze. Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa şehrinin 11 Temmuz 1995’te Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesinin ardından başladı kanlı soykırım.
Bu olay, sadece kurban yakınlarının değil, tüm Boşnak milletinin de en derin yarası haline geldi. Yıllar önce batılı devletler bu soykırıma sessiz kalmış, dünyanın gözleri önünde binlerce insan katledilmişti. Aradan çeyrek asır geçmesine rağmen hala binin üzerinde soykırım kurbanının cenazesine ulaşılmadı. Bu da yaranın hala kapanamamasının en büyük nedenlerinden biri. Soykırımda sadece birkaç gün içinde binlerce boşnak sivil katledildi. Çok sayıda kadın ve çocuk evinden sürgün edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.