Çıkmaz sokakta iki erkek şahıs silahla vurulmuş halde bulundu - Video Haber
Fatih’te çıkmaz sokakta bulunan bahçede iki erkek şahıs silahla vurulmuş halde bulundu. Bacaklarından yaralanan iki erkek şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Saat 01.00’da Atikali Mahallesi Keskin Dede Çıkmazındaki bir boş bahçede yaralı iki kişinin bulunduğu ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.
Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları detaylı incelemede, Hasan Arı ve Erdem Gökcen’nin silahla bacaklarından vurulduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde boş kovan bulamayan polis ekipleri, yaralıların nerede ve kim ya da kimler tarafından vurulduğu yönünde çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.