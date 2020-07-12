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- 12 Tem 2020 - 09:17

Çıkmaz sokakta iki erkek şahıs silahla vurulmuş halde bulundu - Video Haber

Fatih’te çıkmaz sokakta bulunan bahçede iki erkek şahıs silahla vurulmuş halde bulundu. Bacaklarından yaralanan iki erkek şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Saat 01.00’da Atikali Mahallesi Keskin Dede Çıkmazındaki bir boş bahçede yaralı iki kişinin bulunduğu ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları detaylı incelemede, Hasan Arı ve Erdem Gökcen’nin silahla bacaklarından vurulduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde boş kovan bulamayan polis ekipleri, yaralıların nerede ve kim ya da kimler tarafından vurulduğu yönünde çalışma başlattı.
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