Ankara'da İlginç kaza! Aracıyla 4 katlı bir apartmanın boşluğuna düştü...
Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde, kontrolden çıkarak apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.Sağduyu Caddesi'nden Kayaş istikametine giden Yusuf P. yönetimindeki 06 GPA 51 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp konteyneri ve elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, Şehitoğlu Sokağı'ndaki 4 katlı bir apartmanın boşluğuna düştü.Gürültüyle uyanan bina sakinleri, apartmanın girişinde adeta hurdaya dönmüş haldeki otomobili görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Kazada yaralanan Yusuf P, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobilde boş içki şişeleri buldu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.