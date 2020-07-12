Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Tem 2020 - 13:43

Bilanço Ağırlaşıyor! Van Gölü’nde çıkarılan ceset sayısı 21’i buldu

Van Gölü’nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen tekneden bugün 2 cesedin daha çıkarılmasıyla hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 21’e ulaştı.

Büyütmek için resme tıklayın

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti.

Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı. Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi’nin katıldığı çalışmalarda Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler ROW cihazıyla çıkarılmaya devam ediliyor.

Şimdiye kadar kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 13 ceset su yüzeyinde bulunurken, 6 ceset ise tekneden çıkarılmıştı. Bugün de devam eden çalışmalar sonucunda 2 cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 21 oldu.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bilanço Ağırlaşıyor! Van Gölü’nde çıkarılan ceset sayısı 21’i buldu mask
Bilanço Ağırlaşıyor! Van Gölü’nde çıkarılan ceset sayısı 21’i buldu
Ankara'dan ev eşyası götürüyordu! Kamyonun devrilme anı kamerada mask
Ankara'dan ev eşyası götürüyordu! Kamyonun devrilme anı kamerada
Ankara'nın15 Temmuz gazisi Polis Memuru Muhammet Ali Yarar'dan devlete destek teşekkürü: mask
Ankara'nın15 Temmuz gazisi Polis Memuru Muhammet Ali Yarar'dan devlete destek teşekkürü:
Baba 3 çocuğunun boğazına bıçak dayıyarak rehin aldı! Polis ateş açarak ve biber gazı sıkarak... mask
Baba 3 çocuğunun boğazına bıçak dayıyarak rehin aldı! Polis ateş açarak ve biber gazı sıkarak...
30 bin feette sürpriz evlilik teklifi - Video Haber mask
30 bin feette sürpriz evlilik teklifi - Video Haber
Ankara'da İlginç kaza! Aracıyla 4 katlı bir apartmanın boşluğuna düştü... mask
Ankara'da İlginç kaza! Aracıyla 4 katlı bir apartmanın boşluğuna düştü...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL