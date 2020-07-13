Günü birlik tatil acı bitti! Kırklareli’de denize giren kişi kayboldu... - Video Haber
Kırklareli’nin Demirköy İlçesine bağlı İğneada tatil beldesinde serinlemek için denize girdiği iddia edilen kişi dalgaların arasında kayboldu. Aramalar akşam saatlerine kadar devam ederken şahıs bulunamadı.
Olay Kırklareli’nin Demirköy İlçesine bağlı tatil beldesi olan ve yaz aylarında tatilci akınına uğrayan İğneada’da meydana geldi. İddiaya göre yakınlarıyla birlikte günü birlik tatil beldesine gelen H.T. isimli şahıs serinlemek için Mert Gölü mevkiinde denize daldı. Bir süre sonra H.T. isimli şahıs dalgalara kapılarak denizde bir anda gözden kayboldu. Şahsın denizde kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu kısa sürede yetkililere bildirdi. Kırklareli AFAD, Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ihbar üzerine kısa sürede olayın yaşandığı bölgeye geldi.
Hava karardı şahıs bulunamadı
Denizde kaybolan H.T.’nin bulunması için denizden, karadan ve havadan geniş kapsamlı aramalar yapıldı. Saatler süren arama çalışmaları havanın karardığı saatlere kadar sürerken, aramalardan herhangi bir netice alınamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, denizde kaybolan şahsın bulunması için aramaların yarın devam edileceği öğrenildi.
13 Tem 2020 - 09:18 İHA Kirklareli- Asayiş
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.