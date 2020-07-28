Park halindeki 6 yakıt tankeri patlamanın ardından yandı - Video Haber
Park halindeki yakıt tankerlerinde yangın çıktı.
Kirmanşah Eyaleti Kriz Yönetim Sorumlusu Celil Balayi, sabah saatlerinde ağır yakıt tankerlerinin park halinde olduğu alanda, patlama sonrası büyük bir yangının rapor edildiğini açıkladı. Balayi, itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve yangın söndürme çalışmalarının başarıldığını belirterek, bir kaç kişinin çıkan yangından yaralandığını söyledi. Kirmanşah Eyaleti İtfaiye Sorumlusu Keyvan Mulki, park halindeki yakıt tankerlerinde patlama sonrası çıkan yangının başarılı bir şekilde söndürüldüğünü belirterek, “ Patlamanın neden yaşandığını bilmiyoruz. Çıkan yangında 6 tanker yandı” dedi.
28 Tem 2020 - 12:34 İHA - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.