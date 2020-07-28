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- 28 Tem 2020 - 12:34

Park halindeki 6 yakıt tankeri patlamanın ardından yandı - Video Haber

Park halindeki yakıt tankerlerinde yangın çıktı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kirmanşah Eyaleti Kriz Yönetim Sorumlusu Celil Balayi, sabah saatlerinde ağır yakıt tankerlerinin park halinde olduğu alanda, patlama sonrası büyük bir yangının rapor edildiğini açıkladı. Balayi, itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve yangın söndürme çalışmalarının başarıldığını belirterek, bir kaç kişinin çıkan yangından yaralandığını söyledi. Kirmanşah Eyaleti İtfaiye Sorumlusu Keyvan Mulki, park halindeki yakıt tankerlerinde patlama sonrası çıkan yangının başarılı bir şekilde söndürüldüğünü belirterek, “ Patlamanın neden yaşandığını bilmiyoruz. Çıkan yangında 6 tanker yandı” dedi.

28 Tem 2020 - 12:34 İHA - Dünya

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