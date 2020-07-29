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/ 29 Tem 2020 - 14:35

Televizyon hırsızı kamerada! Gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı

Kadıköy’de bir daireden 6 bin lira değerinde 2 adet televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.