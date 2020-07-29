Televizyon hırsızı kamerada! Gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı
Kadıköy’de bir daireden 6 bin lira değerinde 2 adet televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Acıbadem Caddesi üzerindeki bir binada 3 Temmuz’da meydana gelen hırsızlık olayı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, G.A. isimli kadına ait 6 bin TL değerindeki 2 adet televizyonun çalınması olayını Ahmet Ö.’nün (24) gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli şahıs Fındıklı Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınırken, bahse konu televizyonlar da ele geçirildi. Şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.
Öte yandan televizyon hırsızlığına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde maskeli bir şahsın apartmana girdiği, bir süre sonra elinde televizyonla apartmandan ayrıldığı görülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.