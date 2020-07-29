29 Tem 2020 - 14:38
Kaza sonucu bir çocuk aracın altında kaldı - Video Haber
Kaza sonucu aracın altında kalan çocuk, çevredekilerin aracı yukarı kaldırmasıyla kurtarıldı.
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Çin’in Zhejiang eyaletindeki Suichang bölgesinde, bir araç, yaya geçidini kullanarak yolun karşı tarafına geçmekte olan çocuklara çarptı. Kaza sonucu bir çocuk aracın altında kaldı. Çevrede bulunan onlarca kişi yaklaşık 10 saniye içinde aracı kaldırıp çocuğu kurtarmayı başardı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.
29 Tem 2020 - 14:38 İHA - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.