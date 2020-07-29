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- 29 Tem 2020 - 14:38

Kaza sonucu bir çocuk aracın altında kaldı - Video Haber

Kaza sonucu aracın altında kalan çocuk, çevredekilerin aracı yukarı kaldırmasıyla kurtarıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çin’in Zhejiang eyaletindeki Suichang bölgesinde, bir araç, yaya geçidini kullanarak yolun karşı tarafına geçmekte olan çocuklara çarptı. Kaza sonucu bir çocuk aracın altında kaldı. Çevrede bulunan onlarca kişi yaklaşık 10 saniye içinde aracı kaldırıp çocuğu kurtarmayı başardı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

29 Tem 2020 - 14:38 İHA - Dünya

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