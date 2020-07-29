Otobüs durağındaki tüp polisi alarma geçirdi! Yol araç trafiğine kapatıldı
Bakırköy’de bir otobüs durağına bırakılan boş mutfak tüpü polisi alarma geçirdi.
Bakırköy Ataköy’de bir otobüs durağına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce mutfak tüpü bırakıldı. Tüpü fark eden Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen çevre güvenliği aldı. Tüpün bulunduğu durak çevresini şeritlerle kapatan ekipler, kimsenin durağa yaklaşmasına izin vermedi. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları özel kıyafetlerini giyerek tüpün bulunduğu durağa gitti. Bu sırada yol araç trafiğine kapatılırken, yapılan incelemede tüpte herhangi bir patlayıcı düzeneğine rastlamayınca tüp bulunduğu yerden kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.