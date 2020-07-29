Arkadaşı tarafından tabancayla vurulan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde şakalaşırken arkadaşı tarafından tabancayla vurulan çocuk ağır yaralandı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde şakalaşırken arkadaşı tarafından tabancayla vurulan çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.K. (16), Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi yakınlarındaki bir parkta arkadaşlarına göstermek için yanında tabanca getirdi.
E.K, arkadaşlarıyla şakalaşırken tabancanın aniden ateş almasıyla yanında bulunan arkadaşı A.K.B. (15), boynundan ve göğsünden vuruldu.
Ağır yaralanan A.K.B, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.K.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, E.K'nin ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.