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- 29 Tem 2020 - 15:25

Arkadaşı tarafından tabancayla vurulan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde şakalaşırken arkadaşı tarafından tabancayla vurulan çocuk ağır yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde şakalaşırken arkadaşı tarafından tabancayla vurulan çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.K. (16), Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi yakınlarındaki bir parkta arkadaşlarına göstermek için yanında tabanca getirdi.

E.K, arkadaşlarıyla şakalaşırken tabancanın aniden ateş almasıyla yanında bulunan arkadaşı A.K.B. (15), boynundan ve göğsünden vuruldu.

Ağır yaralanan A.K.B, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.K.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, E.K'nin ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

29 Tem 2020 - 15:25 AA Bursa- Asayiş

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