Kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi - Video Haber
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kadir Emer yönetimindeki 16 AIA 554 plakalı otomobil, Domaniç-İnegöl kara yolu Karşıyaka Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Ahmet Kağan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün yolda önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapması sonucu kazanın meydana geldiği, hayvanın ise aracın altında kalarak telef olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.