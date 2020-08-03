Sulama kanalında akıntıya kapılan kişi kayboldu! - Video Haber
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişi kayboldu, yeğeni vatandaşlarca kurtarıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişi kayboldu, yeğeni vatandaşlarca kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kıyıboyu Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına giren Suriyeli Yahya Azar ile yeğeni Mezin Azar (16), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Akıntıya kapılan amca ve yeğenini fark eden çevredeki vatandaşlar, Mezin Azar'ı kurtardı, Yahya Azar ise gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, Yahya Azar'ı bulmak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.