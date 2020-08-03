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- 03 Ağu 2020 - 19:39

Sulama kanalında akıntıya kapılan kişi kayboldu! - Video Haber

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişi kayboldu, yeğeni vatandaşlarca kurtarıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişi kayboldu, yeğeni vatandaşlarca kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kıyıboyu Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına giren Suriyeli Yahya Azar ile yeğeni Mezin Azar (16), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Akıntıya kapılan amca ve yeğenini fark eden çevredeki vatandaşlar, Mezin Azar'ı kurtardı, Yahya Azar ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, Yahya Azar'ı bulmak için çalışma başlattı.

03 Ağu 2020 - 19:39 AA Adana- Asayiş

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