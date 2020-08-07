Öldürülen çiftin cenazeleri toprağa verildi... Katil zanlısı baba ise adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan katil zanlısı baba adliyeye sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle babası tarafından silahla öldürülen kişi ve eşinin cenazeleri defnedildi.
Kırsal Döngele Mahallesi'nde babası Dursun M. (57) tarafından tüfekle öldürülen Adem M. (29) ile eşi Meryem M'nin (34) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Meryem M'nin naaşı Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'nda, Adem M'nin cenazesi de Döngele Mahallesi mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Bu arada, jandarmadaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı baba Dursun M. güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
07 Ağu 2020 - 15:26 AA Kahramanmaraş- Asayiş
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.