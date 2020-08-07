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- 07 Ağu 2020 - 15:26

Öldürülen çiftin cenazeleri toprağa verildi... Katil zanlısı baba ise adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan katil zanlısı baba adliyeye sevk edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürülen çiftin cenazeleri toprağa verildi
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Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle babası tarafından silahla öldürülen kişi ve eşinin cenazeleri defnedildi.

Kırsal Döngele Mahallesi'nde babası Dursun M. (57) tarafından tüfekle öldürülen Adem M. (29) ile eşi Meryem M'nin (34) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Meryem M'nin naaşı Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'nda, Adem M'nin cenazesi de Döngele Mahallesi mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Bu arada, jandarmadaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı baba Dursun M. güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

07 Ağu 2020 - 15:26 AA Kahramanmaraş- Asayiş

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