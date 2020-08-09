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/ 09 Ağu 2020 - 08:12

Otoyolu’nda otobüs üst geçide çarptı! Ortalık Karıştı...

İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden Metro Turizm’e ait yolcu otobüsü, ilk belirlemelere göre üst geçide çarptı Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi