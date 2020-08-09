Otoyolu’nda otobüs üst geçide çarptı! Ortalık Karıştı...
İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden Metro Turizm’e ait yolcu otobüsü, ilk belirlemelere göre üst geçide çarptı Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü, ilk belirlemelere göre üst geçide çarptı.
AA muhabirinin aldığı ilk bilgilere göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı istikametine seyreden Metro Turizm’e ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsü, Çiftalan mevkisinde üst geçidin duvarına çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.