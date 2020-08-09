Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 Ağu 2020 - 09:34

Cezaevinden izinli çıktı, cinayet işledi! - Video Haber

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan restoran işletmecisi hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan restoran işletmecisi hayatını kaybetti.

Belkıs Mahallesi'ndeki restoranda İsmail K. ile iş yeri sahibi Ali Tülücü (49), sohbet ettikleri sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail K, tabancayla Tülücü'ye 5 el ateş etti.

Çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Tülücü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tülücü'nün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kavgada hafif yaralanan İsmail K. özel hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Zanlının, cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

09 Ağu 2020 - 09:34 AA Antalya- Asayiş

# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Teröristlerin hain planını deşifre etti! O anlar saniye saniye görüntülendi mask
Teröristlerin hain planını deşifre etti! O anlar saniye saniye görüntülendi
Yolcu otobüsünde 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi mask
Yolcu otobüsünde 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
İş yerine molotofkokteyli kundaklama girişimi! mask
İş yerine molotofkokteyli kundaklama girişimi!
Eyüpsultan'da üst geçit çöktü! Kaymakam Kara olay yerinde incelemelerde bulundu mask
Eyüpsultan'da üst geçit çöktü! Kaymakam Kara olay yerinde incelemelerde bulundu
Acı haber geldi! Samsun'a şehit ateşi düştü mask
Acı haber geldi! Samsun'a şehit ateşi düştü
Nişan hazırlığı için kuaföre giden kadın, hayatını kaybetti - Video Haber mask
Nişan hazırlığı için kuaföre giden kadın, hayatını kaybetti - Video Haber
Jandarma devrede! Oğlu, gelini ve iki torunuyla denize giren kadın... mask
Jandarma devrede! Oğlu, gelini ve iki torunuyla denize giren kadın...
Anne ve iki çocuğunun cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi mask
Anne ve iki çocuğunun cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi
MSB: "2 terörist gözaltına alındı" mask
MSB: "2 terörist gözaltına alındı"
Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu! mask
Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Teröristlerin hain planını deşifre etti! O anlar saniye saniye görüntülendi mask
Teröristlerin hain planını deşifre etti! O anlar saniye saniye görüntülendi
İş yerine molotofkokteyli kundaklama girişimi! mask
İş yerine molotofkokteyli kundaklama girişimi!
Eyüpsultan'da üst geçit çöktü! Kaymakam Kara olay yerinde incelemelerde bulundu mask
Eyüpsultan'da üst geçit çöktü! Kaymakam Kara olay yerinde incelemelerde bulundu
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı - Video Haber mask
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı - Video Haber
Cezaevinden izinli çıktı, cinayet işledi! - Video Haber mask
Cezaevinden izinli çıktı, cinayet işledi! - Video Haber
Otoyolu’nda otobüs üst geçide çarptı! Ortalık Karıştı... mask
Otoyolu’nda otobüs üst geçide çarptı! Ortalık Karıştı...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL