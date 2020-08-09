Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 Ağu 2020 - 18:29

Akılalmaz kaza! Otomobilin üzerine düştü: 2 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, savrulup yolun alt kısmındaki sitenin bahçesinde park halinde duran aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsüyle yanındaki kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, savrulup yolun alt kısmındaki sitenin bahçesinde park halinde duran aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsüyle yanındaki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Siteler Mahallesi Pusula Caddesi'nden Mudanya istikametine giden 16 SNZ 67 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin bahçesinde park halinde bulunan 16 CEF 14 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı yaralandı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücü ve arkadaşının kimliği henüz belirlenemezken, otomobil vinç yardımıyla sitenin bahçesinden çıkartıldı.

09 Ağu 2020 - 18:29 AA Bursa- Asayiş

# TRAFİK KAZASI İLE İLİŞKİLİ:
Feci kaza! Refüje çarpan otomobili otobüs sürükledi: 1 ölü mask
Feci kaza! Refüje çarpan otomobili otobüs sürükledi: 1 ölü
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı - Video Haber mask
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı - Video Haber
Ankara'da beton mikseri devrildi: 1 ölü mask
Ankara'da beton mikseri devrildi: 1 ölü
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı mask
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Bolu Dağı Tüneli'nde feci kaza! mask
Bolu Dağı Tüneli'nde feci kaza!
Feci kaza! Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı mask
Feci kaza! Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Feci Kaza! Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek, 9 yaralı mask
Feci Kaza! Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek, 9 yaralı
Minibüsle otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var mask
Minibüsle otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Feci kaza! Kadın sürücü park halindeki tıra çarptı - Video Haber mask
Feci kaza! Kadın sürücü park halindeki tıra çarptı - Video Haber
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı - Video Haber mask
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı - Video Haber
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Akılalmaz kaza! Otomobilin üzerine düştü: 2 yaralı mask
Akılalmaz kaza! Otomobilin üzerine düştü: 2 yaralı
Bakan Akar, Irak sınır hattında açıklamalarda bulundu - Video Haber mask
Bakan Akar, Irak sınır hattında açıklamalarda bulundu - Video Haber
Son Dakika! Nişantaşı'nda büyük patlama! - Video Haber mask
Son Dakika! Nişantaşı'nda büyük patlama! - Video Haber
Asker uğurlayanlara büyük şok! Hepsi yakalandı! mask
Asker uğurlayanlara büyük şok! Hepsi yakalandı!
Hırsızın çaldığı şey şaşkınlık yarattı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı! mask
Hırsızın çaldığı şey şaşkınlık yarattı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı!
Evlat nöbetinde 342. gün! Aileler: ''Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz" mask
Evlat nöbetinde 342. gün! Aileler: ''Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL