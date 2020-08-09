Akılalmaz kaza! Otomobilin üzerine düştü: 2 yaralı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, savrulup yolun alt kısmındaki sitenin bahçesinde park halinde duran aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsüyle yanındaki kişi yaralandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, savrulup yolun alt kısmındaki sitenin bahçesinde park halinde duran aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsüyle yanındaki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Siteler Mahallesi Pusula Caddesi'nden Mudanya istikametine giden 16 SNZ 67 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin bahçesinde park halinde bulunan 16 CEF 14 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı yaralandı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücü ve arkadaşının kimliği henüz belirlenemezken, otomobil vinç yardımıyla sitenin bahçesinden çıkartıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.