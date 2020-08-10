17 yaşındaki gencin cansız bedeni kanalda bulundu - Video Haber
Antalya'nın Kepez ilçesinde girdiği kanalda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde girdiği kanalda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Baraj Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta kaybolan Sezgin Andariman'ı bulmak için sabahın erken saatlerinde çalışmalar yeniden başlatıldı.
Arama çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı dalgıçlarının yanı sıra AKUT da destek verdi.
Çalışmalarda gencin cansız bedeni, deniz polisi dalgıçları tarafından kaybolduğu yerin yakınlarında bulundu.
Sudan çıkartılan cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek Andariman'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda defnedilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.