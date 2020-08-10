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- 10 Ağu 2020 - 11:47

17 yaşındaki gencin cansız bedeni kanalda bulundu - Video Haber

Antalya'nın Kepez ilçesinde girdiği kanalda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Antalya'nın Kepez ilçesinde girdiği kanalda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Baraj Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta kaybolan Sezgin Andariman'ı bulmak için sabahın erken saatlerinde çalışmalar yeniden başlatıldı.

Arama çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı dalgıçlarının yanı sıra AKUT da destek verdi.

Çalışmalarda gencin cansız bedeni, deniz polisi dalgıçları tarafından kaybolduğu yerin yakınlarında bulundu.

Sudan çıkartılan cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek Andariman'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda defnedilecek.

10 Ağu 2020 - 11:47 AA Antalya- Asayiş

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