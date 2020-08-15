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- 15 Ağu 2020 - 11:56

Terör saldırısı: 1 ölü, 6 yaralı - Video Haber

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde, bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde, bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus merkezinde, yerel meclis binası ve Cerablus Hastane yakınlarındaki bölgede bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısı sonucu, 1 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

15 Ağu 2020 - 11:56 AA - Asayiş

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