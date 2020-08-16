Gençlerin macerası böyle bitti! Tam 12 saat sonra... - Video Haber

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- 16 Ağu 2020 - 09:26

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 8 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Elif Duman
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 8 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Muslu beldesine bağlı Göbü köyünde, dün akşam saatlerinde denize girerek dalgalara kapılan bir kişi ile onu kurtarmaya çalışan 7 kişinin sığındıkları koydan kurtarılması için yürütülen ve gece saatlerinde ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ekibi ve bir firmaya ait römorkör ile AFAD ve jandarma ekipleri, koya ulaşmak için çalışma yürüttü.

Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan 8 kişi, sırayla zodyak bota alındı. Sahil Güvenlik gemisine nakledilen 8 kişi, daha sonra hastaneye götürüldü.

- Olay

Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinin Göbü köyünde denize giren bir kişinin dalgalara kapıldığını gören vatandaşlar kurtarmak için çalışma başlatmış, boğulma tehlikesi geçiren kişi ile yardıma giden 7 kişi, dalgalar nedeniyle başka bir koya çıkmıştı.

Kurtarma çalışmaları kapsamında, koya yakın bulunan tepelik alana çıkan AFAD ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar, ormanlık alandan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşımı olmayan koyun uçurum kenarına kadar gelerek mahsur kalanlarla görüşmeye çalışmıştı.

Ekiplerce dik yamaçtan halat yardımıyla yiyecek ve kıyafet ulaştırılan 8 kişi, ısınmak için ateş yakmıştı.

Mahsur kalanların kurtarılması için İstanbul'dan hareket eden ve söz konusu yere gelen helikopterin, uygun hava koşulları olmaması ve kayalık alana inememesi üzerine gece saatlerinde çalışmalara ara verilmişti.

16 Ağu 2020 - 09:26 AA Zonguldak- Asayiş

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