Kumar baskınında Polisten kaçmak için yüksekten atlayan 3 kişi yaralandı
Kumar oynandığını öğrenen polis ekipleri, adrese baskın yaptı. Bu sırada polisten kaçmak için, binanın arka tarafındaki 5 metrelik duvardan atlayan 3 kişi yaralandı.
İzmir'in Konak ilçesinde bir eve yapılan kumar baskınında polisten kaçmak için yüksekten beton zemine atlayan 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 1268 Sokak'taki bir evde kumar oynandığını öğrenen polis ekipleri, adrese baskın yaptı. Bu sırada polisten kaçmak için, binanın arka tarafındaki 5 metrelik duvardan atlayan 3 kişi yaralandı.
Telefonla 112'yi arayan ve ambulans isteyen yaralıların bu talebinin ardından polis ekipleri de bölgeye gitti.
Yaralıların olduğu arsanın kapısındaki kilidin, olay yerine gelen ekiplerce kırılmasının ardından 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan biri ambulansa götürüldükleri sırada, gazetecilerin "Neden atladınız?" sorusuna "Para cezası yemeyelim diye. Hayırlı olsuna gelmiştik." cevabını verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.