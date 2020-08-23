Kırıkkale'de feci kaza! TIR'a arkadan çarptı!: 1 ölü, 4 yaralı
Kazada, otomobil sürücüsü Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Yaren (14), Kardelen (13), Meral (34) ve Hamza Yılmaz (7), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kırıkkale'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kenan Yılmaz (37) yönetimindeki 68 HV 411 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolunun Irmak beldesi mevkisinde, emniyet şeridinde duran Orhan K. idaresindeki 19 AAV 402 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Yaren (14), Kardelen (13), Meral (34) ve Hamza Yılmaz (7), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayı duyarak olay yerine gelen Yılmaz ailesinin yakınları, sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle kara yolunda yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.