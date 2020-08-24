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- 24 Ağu 2020 - 12:34

İkiz kardeşler feci şekilde can verdi! - Video Haber

Muş'ta bir binanın teras katında çıkan yangında, 15 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti, evde bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Muş'ta bir binanın teras katında çıkan yangında, 15 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti, evde bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Sunay Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın teras katında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri, evin kapısını kırarak yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sırasında evde bulunan ikiz kardeşler Rabia ve Medine Şavluk (15) hayatını kaybetti, Belinay İmenç (15) ağır yaralandı.

Ekipler tarafından evden çıkarılan İmenç, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı, ikiz kardeşlerin cenazeleri ise morga götürüldü.

24 Ağu 2020 - 12:34 AA Muş- Asayiş

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