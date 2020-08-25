Hakkari'de şehit olan askerin Mersin'deki ailesine acı haber verildi - Video Haber

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tatbikatta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım'ın şehadet haberi, Mersin'de yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Şehit Yıldırım'ın Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini baba Duran ve anne Eşe Yıldırım'a iletti.

Haberin ardından Yıldırım ailesinin evine Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Bekar ve bir kardeşi olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Yıldırım'ın naaşının, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilmesi bekleniyor.

Gerdan Tepe Üs Bölgesi'nde icra edilen tatbikat sırasında mevzide dengesini kaybedip yüksekten kayalıklara düşerek yaralanan piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım, kaldırıldığı Şemdinli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.