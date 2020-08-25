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- 25 Ağu 2020 - 16:59

Maltepe'de korkutan orman yangını - Video Haber

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Elif Duman
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Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Başıbüyük Mahallesi yakınında çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerinde olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın arazözleri ve söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren karadan ve havadan müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilirken, yangınla ilgili soruşma sürüyor.

25 Ağu 2020 - 16:59 AA İstanbul- Asayiş

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