Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşım yapan kişi hakkında karar - Video Haber
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, sosyal medyada küfür içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, konutunu terk etmemesi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Sosyal medya hesabından Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen Almanya doğumlu H.B. (46), Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerinin ortak çalışmaları sonucu tespit edildi.
Hakkında Cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatılan şüpheli, Bodrum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli hakkında, "konutunu terk etmemek" şartıyla adli kontrol kararı verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.