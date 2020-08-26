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- 26 Ağu 2020 - 13:34

Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşım yapan kişi hakkında karar - Video Haber

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, sosyal medyada küfür içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, konutunu terk etmemesi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesabından Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen Almanya doğumlu H.B. (46), Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerinin ortak çalışmaları sonucu tespit edildi.

Hakkında Cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatılan şüpheli, Bodrum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli hakkında, "konutunu terk etmemek" şartıyla adli kontrol kararı verildi.

26 Ağu 2020 - 13:34 AA Muğla- Asayiş

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