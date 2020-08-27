Ambulans sürücüsüne silahlı saldırı! - Video Haber
Pendik'te ambulansın bıçakla kesili olan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü, arkasından gelen bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.
Pendik'te ambulansın bıçakla kesili olan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü, arkasından gelen bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Anılar Sokak'ta meydana gelen olayda özel bir ambulansın sürücüsü Yusuf D., aracın lastiğinin bıçakla kesilmiş olduğunu gördü.
Lastiği değiştirmek isterken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arkasından gelerek Yusuf D.'ye ateş etti. Yusuf D., olay yerinde yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Yusuf D., Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, olay yerinden kaçarken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.