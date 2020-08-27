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- 27 Ağu 2020 - 11:16

Ambulans sürücüsüne silahlı saldırı! - Video Haber

Pendik'te ambulansın bıçakla kesili olan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü, arkasından gelen bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Elif Duman
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Pendik'te ambulansın bıçakla kesili olan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü, arkasından gelen bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Anılar Sokak'ta meydana gelen olayda özel bir ambulansın sürücüsü Yusuf D., aracın lastiğinin bıçakla kesilmiş olduğunu gördü.

Lastiği değiştirmek isterken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arkasından gelerek Yusuf D.'ye ateş etti. Yusuf D., olay yerinde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Yusuf D., Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, olay yerinden kaçarken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

27 Ağu 2020 - 11:16 AA İstanbul- Asayiş

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