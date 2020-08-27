Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Görüntüler kan dondurdu! - Video Haber
Güvenlik kameralarına yansıyan olayda çocuk ile üzerine düştüğü kişi hafif yaralandı
Gaziantep'te balkonda oyun oynayan bir çocuk, kaldırımda oturan kişinin üzerine düştü.
Onat Kutlar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında oturan küçük çocuk Suriyeli Abdulkadir Hiloaccuri, balkonda oynadığı sırada dengesini kaybetti.
Hiloaccuri, bu sırada balkonun altındaki kaldırıma koydukları sandalyede oturan İsmail Elmas'ın üzerine düştü.
Düşmenin etkisiyle sandalyeden devrilen Elmas ile küçük Abdulkadir hafif yaralandı.
Elmas'ın burnundan ve kolundan yaralandığı, Abdulkadir'in ise bacağında küçük sıyrıkların olduğu bildirildi.
Bu arada yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Görüntülerde, küçük çocuğun İsmail Elmas'ın üzerine düşmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.