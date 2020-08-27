27 Ağu 2020 - 16:05
İzmir'de Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı - Video Haber
İzmir'de terör örgütü PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
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İzmir'de terör örgütü PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çalışmalar sonucu 4 şüphelinin, Buca ve Menderes ilçelerinde PYD/YPG adına örgütsel faaliyet göstermeye çalıştıklarını tespit etti.
Ekipler, Suriye uyruklu H.M, M.M, N.E.Ş. ve M.E.H'yi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.