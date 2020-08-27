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- 27 Ağu 2020 - 16:05

İzmir'de Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı - Video Haber

İzmir'de terör örgütü PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Elif Duman
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İzmir'de terör örgütü PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çalışmalar sonucu 4 şüphelinin, Buca ve Menderes ilçelerinde PYD/YPG adına örgütsel faaliyet göstermeye çalıştıklarını tespit etti.

Ekipler, Suriye uyruklu H.M, M.M, N.E.Ş. ve M.E.H'yi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

27 Ağu 2020 - 16:05 AA İzmir- Asayiş

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