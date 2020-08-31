31 Ağu 2020 - 15:14
Alüminyum folyoyla kaplanan kutulardan tarihi eser çıktı - Video Haber
Kocaeli'de 1039 sikke ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Kocaeli'de alüminyum folyoyla kaplanan peynir, dondurma ve kahve kutularında 1039 sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Gebze ve Çayırova ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada alüminyum folyoyla kaplanmış plastik peynir, dondurma ve kahve kutularında 1039 sikke ve bir ruhsatsız tabanca buldu.
Operasyonda gözaltına alınan D.Ş, E.D. ve M.A.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.